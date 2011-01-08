Требуется видео промо-ролик на сайт\ютюб

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок270 просмотров

Требуется сделать видео промо-ролик для вставки на сайт и Ютюб

Длина видео 2-4 минуты.

Подробности при личном контакте.

Портфолио с примерами сделанных ВАМИ работ обязательно. Без них заявки не рассматриваются.

От исполнителя требуются: ответственность, добросовестность, быстрота исполнения, креативность, хорошо набитая рука в данном деле.

14 лет назад
ava911
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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