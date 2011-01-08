Вот по этим ссылкам находятся 3 части одного Видеоурока, записанного с экрана монитора: http://zalil.ru/30324501 http://zalil.ru/30324631 http://zalil.ru/30324647 Совокупное время записей - чуть ...
Требуется видео промо-ролик на сайт\ютюб
Требуется сделать видео промо-ролик для вставки на сайт и Ютюб
Длина видео 2-4 минуты.
Подробности при личном контакте.
Портфолио с примерами сделанных ВАМИ работ обязательно. Без них заявки не рассматриваются.
От исполнителя требуются: ответственность, добросовестность, быстрота исполнения, креативность, хорошо набитая рука в данном деле.
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