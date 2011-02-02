Изготовить презентационный ролик для YouTube

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен9 заявок259 просмотров

Нужно собрать в интернете материал (отрывки из фильмов), нарезать ролик, озвучить его, положить на музыку, сделать анимированную рекламу Консьерж-службы в конце ролика.

Длительность - 3-5 минут.

Креатив приветствуется.

14 лет назад
makudr
Михаил 
54 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Soul_X
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$150
7 дней
Спасибо , Андрей. Все было сделано хорошо и не дорого. Мои рекомендации.
Работал с Михаилом, с уверенностью присоединяюсь к вышесказанному! Задачи ставятся предельно четко и понятно, оплата моментальная, да и работать приятно)

Заявки фрилансеров

Soul_X
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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