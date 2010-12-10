Требуется начитка мужским голосом

Размер текста 2200 символов, тематика - обзор компьютерной техники (профессиональный игровые девайсы, высококлассные корпуса и т.д.). Сложности в тексте могут быть связаны лишь с названия фирм-производителей (все ударения мы поставим), сам текст довольно простой. Вот пример такого ролика: http://www.youtube.com/watch?v=npx3mNUGiBw

Оплата - 14 дол. за 1 ролик. В течении месяца нужно будет начитывать от 4 до 10 таких роликов.

От вас: примеры вашей начитки и контакты для связи