Сабж. Необходимо снять и смонтировать промо-ролик о программном продукте. Пример отдаленно похожего ролика http://www.youtube.com/watch?v=QXRFQALjDh8&feature=player_embedded Детали в личном общении. Обязательно указывайте ссылку на ваше портфолио, если не очевидно как его найти.
Требуется начитка мужским голосом
Размер текста 2200 символов, тематика - обзор компьютерной техники (профессиональный игровые девайсы, высококлассные корпуса и т.д.). Сложности в тексте могут быть связаны лишь с названия фирм-производителей (все ударения мы поставим), сам текст довольно простой. Вот пример такого ролика: http://www.youtube.com/watch?v=npx3mNUGiBw
Оплата - 14 дол. за 1 ролик. В течении месяца нужно будет начитывать от 4 до 10 таких роликов.
От вас: примеры вашей начитки и контакты для связи
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