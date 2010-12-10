Видеопрезентация проекта

Ищем партнера для работы над серией анимационных/видео роликов. Пример того, что требуется - видео презентация на http://www.rankpay.com/. Суть презентаций будет заключаться в создании роликов, описывающих преимущество работы с он-лайн сервисами бизнесс-портала. Планируется выполнить от 2 до 10 работ в первой половине 2011 года.

Рассматриваем варианты работы с компаниями и фрилансерами а также постоянной удаленной работы.

Пожалуйста, пишите только если у Вас в портфолио есть что-то похожее.