Создание простого видеоролика

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки233 просмотра

Интересует создание подобного ролика

По времени тоже будет +-3сек

Озвучку предоставлю интересует именно видео-часть

Пишите сроки и стоимость

14 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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