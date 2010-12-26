Выделить видео из потока

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен7 заявок362 просмотра

Здравствуйте!

есть вот такое видео http://tc.digitaloctober.ru/watch

мне нужно оттуда выделить видео в нормальном формате для ютуба с хх минуты по уу минуту.

длительность - 7 минут.

14 лет назад
adocisua
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dnss
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все отлично.

Заявки фрилансеров

dnss
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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