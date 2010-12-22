Видео-ролик для раскрутки на видео хостингах

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен6 заявок249 просмотров

Нужен короткий рекламный видео ролик для раскрутки на видео хостингах типа youtube, нарезка или видео на ваше усмотрение.

Грамотная озвучка, текст либо ваш либо могу написать

Суть Оптовая продажа дизельного топлива от 500 литров ,продолжительность около 1 минуты.

+ отдельно оговаривается раскрутка ролика в Интернете.

14 лет назад
Mitai12345
Дмитрий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$110
5 дней
Все четко , ярко, вкусно , профессионально!! Сработано на 100% , да еще и раньше заявленных сроков ,что было очень кстати!! Александр большое спасибо !! Рекомендую и продолжаю сотрудничать!!!
Отличный заказчик, работать было одно удовольствие! Оплата в полном обьеме и сразу после выполнения проекта, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Cyndyk
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад

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