Нужен короткометражный фильм (14-16 минут)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок226 просмотров

В качестве дипломной работы нужен короткометражный фильм(14-16минут). Снято не на мыльницу, не HD

немного изменилось задание,жанр работы должен быть-документальным.

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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