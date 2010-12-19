Сделать титры для караоке на 20 клипов

Есть список клипов для которых нужно сделать титры для караоке (нужно чтобы гони закрашивались с нужной скоростью). Тексты песен тоже есть.

Я вам вышлю только звук из этих клипов, а вы делаете титры под этот звуковой файл. Мне затем нужно "прикрепить" эти титры на видео, следовательно титры должны быть с альфа каналом.

Скорость исполнения работ приветствуется.

Жду ваших цен и сроков.

Спасибо.