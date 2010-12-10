Сделать (переделать) гимн футбольной команды

Всем привет!

необходимо сделать, а лучше переделать гимн футбольной команды

Мой вариант - переделать хулиганский гимн Манчестера http://stavki.ucoz.com/load/0-0-0-87-20, заменив в тексте название клуба (и любые упоминания, Англия, стадион, что там может быть, весь текст не слушал)

Сколько это будет стоить?

Такс, редактирую) Мне не нужен новый гимн и вообще что-то мегапрофессиональное. Просто заменить пару слов в тексте песни