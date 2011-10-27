Иллюстратор
Привет!
Меня зовут Михаил Дунаковский, я иллюстратор.
Я рисую иллюстрации для детских книг, персонажей и карикатуры.
Работаю на фрилансе с 2010г..
Если у вас есть интересный проект - пожалуйста, напишите мне [email protected]
Портфолио
- Карикатуры Война50 просмотров
- Загрязнение Балтийского моря32 просмотра
- Уткус53 просмотра
- Сова и зайцы44 просмотра
- Джимми Попугай27 просмотров
- Октопус21 просмотр
- Карикатуры51 просмотр
- Краб14 просмотров
- КОШмар на улице Вязов15 просмотров
- Тайна Третьего Океана13 просмотров
- Иллюстрации к детской книге21 просмотр
- Хэллоуин14 просмотров
Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа!
Ответный отзыв
Отлично сработали!
$200
10 баллов
11 лет назад
Сработались. Отличный подход к работе. Остался доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный результат работы. Четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$40
10 баллов
12 лет назад
Замечательный художник. Отличная коммуникация, быстрая работа!
Ответный отзыв
Отлично сработали, интересная задача, своевременная оплата. Надеюсь на далнейшее сотрудничество
$50
10 баллов
12 лет назад
Всё выполнено на самом высоком уровне, все было сделано в срок , буду и в будующем работать с Михаилом. Спасибо!
Ответный отзыв
Результат сотрудничества - отличный! оплата своевременная, доработки по существу (незначительные). надеюсь на дальнейшее сотрудничество
$150
10 баллов
12 лет назад
Охеренный дизайнер. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Отличный результат совместной работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество