jostik

Михаил Дунаковский jostik

 
40 летУкраина/Запорожье
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Иллюстратор

Привет!

Меня зовут Михаил Дунаковский, я иллюстратор.

Я рисую иллюстрации для детских книг, персонажей и карикатуры.

Работаю на фрилансе с 2010г..

 Если у вас есть интересный проект - пожалуйста, напишите мне [email protected]

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Отзывы заказчиков
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$400
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать 10 аватаров
Отличная работа!
Отлично сработали!
Ответный отзыв
ideal
Юрий 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Шапка сайта + лого
Сработались. Отличный подход к работе. Остался доволен. Рекомендую!
Отличный результат работы. Четкое задание, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
slawa
49 летУкраина
19 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Короткометражные мультфильмы в стиле Масяни
Замечательный художник. Отличная коммуникация, быстрая работа!
Отлично сработали, интересная задача, своевременная оплата. Надеюсь на далнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Kirill555
Левашов 
43 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Шапка для сайта. Приватно для Дунаковского Михаила
Всё выполнено на самом высоком уровне, все было сделано в срок , буду и в будующем работать с Михаилом. Спасибо!
Результат сотрудничества - отличный! оплата своевременная, доработки по существу (незначительные). надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Cartman
Максим 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
$150
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Дунаковского Михаила
Охеренный дизайнер. Буду обращаться еще!
Отличный результат совместной работы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв