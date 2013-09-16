Требуется простое (linux) приложение (например на PHP или C++), которое слушает определенный порт и принимает данные от GPS трекера. И записывает их в log. Дальнейшее развитие приложения: показывать треки по данным этого лога на гугл-картах за ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Требуется редизайн мобильного приложения для управления сигнализацией. Документацию предоставлю. В идеале это должно быть в стиле Material Design http://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html В ставках будьте предельно конкретны: не надо пустоты "мне нравится этот проект. Готов выполнить. Качество гарантируют". Сообщите стоимость (ориентировочную), ...Дизайн мобильных приложений5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
Требуется разработчик в стиле ООП на языке Питон на продолжительный срок для разработки серверных и клиентских приложений и пользовательских API. Описание позиции: Разработчик приложений и прикладных инструментов управления серверной и клиентской стороной, приложения с консольным интерфейсом для ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создание инфографики на разные темы. В предложении дайте ссылку на ваши работы. В помощь дизайнеру куплю любой набор элементов - http://graphicriver.net/search?utf8=%E2%9C%93&term=infographics Не надо будет ничего придумывать в плане иконок, главное - креативно скомпоновать (статистику или таймлинию) В ставке просьба ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется системный администратор, работа удаленная, со согласованному графику + при необходимости поддержка 24/7 (в экстренных ситуациях) Требования: OS: Linux Debian, Ubuntu, Centos, RH Enterprise. Well known regular services and regular products: Apache, MySQL, SSH, Postfix, sqlite, php, python, ...Системное администрирование19 заявокЗакрыт9 лет назад
Надо добавить недостающие строки из одновленного .po файла в русскоязычный и перевести новые строки. Приаттачил старый русский .po И новый английский. Спасибо!HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Снят смартфоном HTC, скачаны отдельные сектора (не файл целиком), есть образец рабочего видео с того же дивайса. Кто-нибудь может восстановить хотя бы по частям? МОжно даже без звука.Видеомонтаж6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется озвучка 2-х часового зарубежного документального фильма. Перевод есть (по-фразово). Нужно 2 голоса - мужской и женский. Язык - русский. В ставке укажите ссылку на ваши работы и срок выполнения (примерно). ДОПОЛНЕНИЕ: Мне нужен только звук (синхрон) - ...Озвучивание1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
ЗАДАНИЕ: Правка стилей и скриптов сайта для корректного отображения в разных версиях броузеров и мобильных устройствах под iOS (ipad iphone) и Android. ТРЕБОВАНИЯ: 1) понимание технологий динамического построения страниц с помощью ajax запросов. 2) жирным плюсом будут навыки использования pjax ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется качественный перевод документального фильма с английского на украинский. Тематика: технологии, бурение, экология, сланцевый газ Продолжительность: 1 час. Результат: документа с хронометражом, для последующей озвучки.Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется захватить фильм с экрана в максимальном качестве. (видео-поток в интернет) http://videos.arte.tv/de/videos/schiefergas-diskussionsrunde--7291964.htmlВидеомонтаж1 исполнительЗавершен11 лет назад
http://www.youtube.com/watch?v=62F06UHaLng Требуется литературный (качественный) перевод с немецкого на русский. Для переозвучки. Требуется цена и сроки (указать в вашей ставке) Ответы на вопросы: 1. Как быстро надо сделать: не срочно! 2. Интересует наилучшее соотношение цена/качество.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Флешбаннер для сайта ukrcrystal.com.ua - черезующиеся образцы продукции, рекламный текст, адрес сайта. Максимум 10 секунд.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо по html структуре с помощью веб-интерфейса создавать шаблоны для кулинарных рецептов. Т.е необходимо на странице рецепта определить в каких тегах или между каких слов заключены смысловые части рецепта: заголовок, ингридиенты, описание, фото, калории, время ...Прочее2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Интересует создание короткометражных мультфильмов в стиле Масяни по нашему сценарию (персонажи должны быть сделаны по фотографиям реальных людей и быть узнаваемы...) Сориентируйте меня по ценам и дайте ссылки на примеры ваших работ.Анимация2 исполнителяЗавершен12 лет назад
По мотивам местных общественно-политических событий, нужно написание сценариев для мультика (на флеш): Пример события: http://www.litsa.com.ua/blogs/4/392/grimasy-piara.htm Мультик должен быть стёбом на данную тему, что-то типа экранизированного анекдота. Периодичность - 1 в неделю. В качестве оплачиваемого тестового задания (50% от стоимости вашей ...Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Создание флеш-барннера для сайта dndz.com.ua Минимум анимации, фоновая картинка, ссылка на сайт. Чередующиеся надписи: Новости, События, Развлечения, Фото, видео.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Требуется верстка дизайна для кулинарного портала в HTML5 (тестирование на планшетах и броузерах) Важно показать пример выполненных работ, чтобы оценить чистоту верстки! объем до 10 уникальных страниц.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
На основе предоставленной информации и видеоматериалов, требуется подготовка статей, пресс-релизов, аналитических статей заметок, литературное редактирование материалов для сайтов газет. Тематика: общественно-политическая. Поскольку иногда нужно передавать видео, желательно проживание в Днепропетровске (или области) или Днепродзержинске. Вышлите ссылки на ваши ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Переписать с нуля мобильное приложение поисковой системы povaru.com Наличие опыта работы, портфолио и отзывов обязательно. Прототип - http://povaru.com/povaru.jar Исходников нет. Улучшения приветствуются. В ставке укажите срок и условия оплаты.Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт13 лет назад