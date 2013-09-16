Создание инфографики на разные темы. В предложении дайте ссылку на ваши работы. В помощь дизайнеру куплю любой набор элементов - http://graphicriver.net/search?utf8=%E2%9C%93&term=infographics Не надо будет ничего придумывать в плане иконок, главное - креативно скомпоновать (статистику или таймлинию) В ставке просьба ...