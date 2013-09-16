slawa

Вячеслав Горобець slawa

 
49 летУкраина/Днепр
19 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Прием данных с GPS трекера

    Требуется простое (linux) приложение (например на PHP или C++), которое слушает определенный порт и принимает данные от GPS трекера. И записывает их в log. Дальнейшее развитие приложения: показывать треки по данным этого лога на гугл-картах за ...

    PHPHTMLLinux
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • РеДизайн мобильного приложения

    Требуется редизайн мобильного приложения для управления сигнализацией. Документацию предоставлю. В идеале это должно быть в стиле Material Design http://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html В ставках будьте предельно конкретны: не надо пустоты "мне нравится этот проект. Готов выполнить. Качество гарантируют". Сообщите стоимость (ориентировочную), ...

    Дизайн мобильного приложения
    Дизайн мобильных приложений5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программист на Питоне (Python programmer)

    $1000

    Требуется разработчик в стиле ООП на языке Питон на продолжительный срок для разработки серверных и клиентских приложений и пользовательских API. Описание позиции: Разработчик приложений и прикладных инструментов управления серверной и клиентской стороной, приложения с консольным интерфейсом для ...

    PythonLinux
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Инфографика

    Создание инфографики на разные темы. В предложении дайте ссылку на ваши работы. В помощь дизайнеру куплю любой набор элементов - http://graphicriver.net/search?utf8=%E2%9C%93&amp;term=infographics Не надо будет ничего придумывать в плане иконок, главное - креативно скомпоновать (статистику или таймлинию) В ставке просьба ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Remote servers system administrator

    $500

    Требуется системный администратор, работа удаленная, со согласованному графику + при необходимости поддержка 24/7 (в экстренных ситуациях) Требования: OS: Linux Debian, Ubuntu, Centos, RH Enterprise. Well known regular services and regular products: Apache, MySQL, SSH, Postfix, sqlite, php, python, ...

    PHPPythonMySQLLinuxCentOSApacheUbuntuDebianSQLite
    Системное администрирование19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Восстановление битого mp4

    $100

    Снят смартфоном HTC, скачаны отдельные сектора (не файл целиком), есть образец рабочего видео с того же дивайса. Кто-нибудь может восстановить хотя бы по частям? МОжно даже без звука.

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Озвучка 2-х часового фильма

    Требуется озвучка 2-х часового зарубежного документального фильма. Перевод есть (по-фразово). Нужно 2 голоса - мужской и женский. Язык - русский. В ставке укажите ссылку на ваши работы и срок выполнения (примерно). ДОПОЛНЕНИЕ: Мне нужен только звук (синхрон) - ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Responsive верстка сайта

    $500

    ЗАДАНИЕ: Правка стилей и скриптов сайта для корректного отображения в разных версиях броузеров и мобильных устройствах под iOS (ipad iphone) и Android. ТРЕБОВАНИЯ: 1) понимание технологий динамического построения страниц с помощью ajax запросов. 2) жирным плюсом будут навыки использования pjax ...

    JavascriptВерстка сайтаAndroidCSSiOSjQueryLinuxAjax
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод фильма с английского на украинский

    Требуется качественный перевод документального фильма с английского на украинский. Тематика: технологии, бурение, экология, сланцевый газ Продолжительность: 1 час. Результат: документа с хронометражом, для последующей озвучки.

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод фильма с немецкого

    http://www.youtube.com/watch?v=62F06UHaLng Требуется литературный (качественный) перевод с немецкого на русский. Для переозвучки. Требуется цена и сроки (указать в вашей ставке) Ответы на вопросы: 1. Как быстро надо сделать: не срочно! 2. Интересует наилучшее соотношение цена/качество.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание шаблонов для выделения контента

    Необходимо по html структуре с помощью веб-интерфейса создавать шаблоны для кулинарных рецептов. Т.е необходимо на странице рецепта определить в каких тегах или между каких слов заключены смысловые части рецепта: заголовок, ингридиенты, описание, фото, калории, время ...

    HTML
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Короткометражные мультфильмы в стиле Масяни

    $500

    Интересует создание короткометражных мультфильмов в стиле Масяни по нашему сценарию (персонажи должны быть сделаны по фотографиям реальных людей и быть узнаваемы...) Сориентируйте меня по ценам и дайте ссылки на примеры ваших работ.

    Анимация2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание смешных сценариев для мультиков

    По мотивам местных общественно-политических событий, нужно написание сценариев для мультика (на флеш): Пример события: http://www.litsa.com.ua/blogs/4/392/grimasy-piara.htm Мультик должен быть стёбом на данную тему, что-то типа экранизированного анекдота. Периодичность - 1 в неделю. В качестве оплачиваемого тестового задания (50% от стоимости вашей ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер для сайта

    $50

    Создание флеш-барннера для сайта dndz.com.ua Минимум анимации, фоновая картинка, ссылка на сайт. Чередующиеся надписи: Новости, События, Развлечения, Фото, видео.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • HTML5 верстка

    $250

    Требуется верстка дизайна для кулинарного портала в HTML5 (тестирование на планшетах и броузерах) Важно показать пример выполненных работ, чтобы оценить чистоту верстки! объем до 10 уникальных страниц.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Авторы новостей, статей для СМИ

    $500

    На основе предоставленной информации и видеоматериалов, требуется подготовка статей, пресс-релизов, аналитических статей заметок, литературное редактирование материалов для сайтов газет. Тематика: общественно-политическая. Поскольку иногда нужно передавать видео, желательно проживание в Днепропетровске (или области) или Днепродзержинске. Вышлите ссылки на ваши ...

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Мобильное приложение povaru.com (есть прототип)

    Переписать с нуля мобильное приложение поисковой системы povaru.com Наличие опыта работы, портфолио и отзывов обязательно. Прототип - http://povaru.com/povaru.jar Исходников нет. Улучшения приветствуются. В ставке укажите срок и условия оплаты.

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Juliakatsan
Юлия Кацан 
38 летКазахстан
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Бигборд "Против поджогов"
Положительный отзыв
Положительный человек, работала, старалась - но стиль не очень подошел...
Ответный отзыв
danilishin
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Flash-тикер со скинами
Хороший заказчик, рекомендую )
Flash-информер. Все выполнил отлично, активно общался, работал с тестером, написал документацию. Проблем с пониманием ТЗ не возникало. Глупых вопросов не задавал. Работа выполнена в минимальные сроки, я доволен! Буду обращаться еще. Могу рекомендовать как ответственного и квалифицированного разработчика.
Ответный отзыв
nu_born
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
8 баллов
9 лет назад
Валидная xhtml/css верстка (5-10 страниц)
проект несколько растянулся в итоге во времени, однако это отразилось и на сумме оплаты в положительную сторону
Хороший исполнитель, грамотная верстка. Хотя мог бы и быстрее работать - были задержки :)
Ответный отзыв
Monica
39 летФранция
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 отзывов(-1)
$2
10 баллов
10 лет назад
Наполнение англоязычного портала
+
Отличная работа, ответственный исполнитель!
Ответный отзыв
VASABY
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Озвучка 2-х часового фильма
Рекомендуем Вячеслава как очень адекватного заказчика. Прост и лаконичен в общении, по части оплаты - кота за хвост не тянет. Нечасто такие попадаются!
Приятно работать с ребятами, настоящие профессионалы. Замечаний вообще никаких, работа выполнена с мегаскоростью!
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