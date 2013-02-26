lana_ua

Светлана lana_ua

 
39 летГермания/Берлин
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
К Вашим услугам 10-летний опыт работы и высокое качество перевода

Формы оплаты: Приват 24, PayPal (в евро)

Отзывы заказчиков
slawa
49 летУкраина
19 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Перевод фильма с немецкого
Замечательный исполнитель, выполнено в оговоренные сроки в отличном качестве! Рекомендую к сотрудничеству!
Интересная работа, постоянное сотрудничество в процессе работы, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
от $5
от 1 дня
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