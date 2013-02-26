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Портфолио
- Договор (с укр на нем)256 просмотров
- Сайт СК "АЛЬФА-СТРАХУВАННЯ" (с укр на англ)233 просмотра
- Daimler Партнерское соглашение (с нем на рус)256 просмотров
- Брошюра Mercedes (с англ на укр)259 просмотров
- Брошюра Rehau (с нем на рус)179 просмотров
- Сайт Rehau Украина (с нем на укр)208 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Замечательный исполнитель, выполнено в оговоренные сроки в отличном качестве! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Интересная работа, постоянное сотрудничество в процессе работы, своевременная оплата. Рекомендую!
Переводы
1 отзыв
от $5
от 1 дня
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