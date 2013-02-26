Перевод фильма с немецкого

Бюро переводов "Профальнс" приглашает к сотрудничеству переводчиков португальского языка. Основные требования: 1. Опыт работы не менее 5 лет; 2. пунктуальность, грамотность, ответственность; 3. знание переводческих программ приветствуется (Trados, Wordfast, Star-Transit....) Заинтересовавшихся просим высылать свои резюме и ставки за 1800 знаков ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.youtube.com/watch?v=62F06UHaLng
Требуется литературный (качественный) перевод с немецкого на русский. Для переозвучки.
Требуется цена и сроки (указать в вашей ставке)
Ответы на вопросы:
1. Как быстро надо сделать: не срочно!
2. Интересует наилучшее соотношение цена/качество.
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