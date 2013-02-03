Нужен перевод с русского на пушту

ПереводыЗакрыт1 заявка156 просмотров
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Есть документ для перевода с русского на пушту.

Объем текста - примерно 10 страниц.

Юридическая тематика.

Срок выполнения - в течение недели.

11 лет назад
profalians
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад