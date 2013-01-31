Перевод англ. > рус. Тема: Продажа книги

ПереводыЗакрыт38 заявок320 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте http://www.greatloveletters.com/ продается книжка, которая учит людей писать "любовные" письма.

Необходимо сделать качественный, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ перевод текста с этой страницы на русский язык. Объем 16 тыс. символов (с пробелами).

От вас цена / срок.

Оплата WebMoney или Яндекс.Деньги.

11 лет назад
bukmeker
Вадим 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Перевод текста

    Необходимо выполнить перевод текста с английского на русский. Срок 3 дня.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайт + перевод на английский 4000 симв.

    Рерайт на американском английском 2500 симв + перевод 1500 симв. Требуется грамотный переводчик из ru в en. Обязательно употребление типичных амер.сокращений. Рерайт по Advego Plagiatus. После возможно потребуется консультация по нюансам перевода. Пример текста: Беспроводная передача данных ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевод статьи

    Здравствуйте Необходимо перевести статью с русского на английский. Медицинская тематика. Файл с текстом прикреплён. Срок 7 дней. Оплата через WM. Жду ваших предложений. Спасибо.

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад