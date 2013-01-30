Перевод статьи

Внимание! Только для людей с опытом. Требуется качественный перевод веб-интерфейса с английского на русский язык. Оплата: WebMoney Skype: markolofsen
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Здравствуйте
Необходимо перевести статью с русского на английский. Медицинская тематика. Файл с текстом прикреплён. Срок 7 дней. Оплата через WM.
Жду ваших предложений.
Спасибо.
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