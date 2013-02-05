Перевод делового письма на итальянский язык

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Необходимо перевести письмо в итальянскую компанию, объем 3000 знаков. Срок исполнения 1-2 дня.

11 лет назад
Olastore
Николай 
58 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
_deleted_
Имя 
26 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$6
1 день
Виталий, спасибо большое! Перевод на итальянский сделан очень профессионально и в короткий срок! Рекомендую всем, кому необходим качественный результат.
Николай хороший, адекватный заказчик. Оплата сразу, обращение вежливое, эмоции от сотрудничества - только положительные. Рекомендую :)
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