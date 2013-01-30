Перевод договора на 3 странички с рус. на англ.

Здравствуйте, требуется перевод с английского на русский около 68 усл. стр на среду. Тематика медицина. Предоплата.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести договор (3 страницы) с русского языка на английский.
Чем быстрее, тем лучше)
указываете цены и как быстро сможете перевести
пишите сюда или в icq 643303955
оплата web money
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