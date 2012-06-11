niv-soroka

Сорока Николай niv-soroka

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Фронт-енд разработчик и веб-дизайнер

    В связи с расширением штата, для удаленной работы на постоянной основе веб-студии необходимы фронт-енд разработчики и веб-дизайнеры. Также подходят специалисты по разработке Landing Page «под ключ» Наш идеальный исполнитель хорошо ориентируется в современных ...

    HTMLJavaScript
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по разработке сайтов

    Для удаленной работы на постоянной основе необходимы специалисты по разработке сайтов «под ключ» на основе премиум-шаблонов для Wordpress и Joomla. Со своей стороны гарантируем стабильно высокое количество и качество заказов. Задача – на основе ...

    HTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHP
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать статью.

    Нужно написать статью, связанную с раскруткой HR бренда компании через социальные темы и Интернет (продвижении компании в социальных сетях) Объем статьи – примерно 7–12 тыс. знаков с пробелами. ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статья для журнала

    Нужно написать статью о проекте для публикации в журнале Должно быть написано качественно и читабельно По объемам 1500-2000 символов По цене - ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и программирование сайта

    Необходима верстка и программирование сайта по народному голосованию. Дизайн прорисован. Интересует как создание проекта, так и его продвижение в будущем. Жду предложение по срокам и стоимости. Сразу ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение проекта

    Продвижение проекта народного голосования Добрый день...необходимо продвижение проекта, суть которого заключается в том, что люди голосуют за лучшие товары и услуги в определенных номинациях через соц сети. Основной задачей ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка дизайна медали + оформление презентации

    Друзья, необходимо разработать дизайн медали а-ля "Выбор Года", которой будут награждаться победители в определенных номинациях Также интересует разработка шаблона презентации, что бы была такая же навигация, как в приложении. ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка логотипа, медали и оформления презентац

    $50

    Интересует разработка : - Логотипа - Медали, которой награждаются победители для патентования - Оформления презентации Сразу говорю, бюджет ограничен, поэтому предложения с заоблачными ...

    Фирменный стиль5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта "под ключ" с интеграц. в соц. сети

    Итак, интересует создание сайта по голосованию за определенные товары по типу «битвы брендов», но с некоторыми изменениями - во первых это полноценный портал с контактами, целями и т.д то есть ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-граббер новостей "под ключ"

    Интересует создание новостного сайта c дизайном, оптимизацией и с интегрированным граббером новостей не только rss задачи граббера: - копирование новостей с картинками - разделение новостей по категориям ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад