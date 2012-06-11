niv-soroka

В связи с расширением штата, для удаленной работы на постоянной основе веб-студии необходимы фронт-енд разработчики и веб-дизайнеры. Также подходят специалисты по разработке Landing Page «под ключ» Наш идеальный исполнитель хорошо ориентируется в современных ...
- Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для удаленной работы на постоянной основе необходимы специалисты по разработке сайтов «под ключ» на основе премиум-шаблонов для Wordpress и Joomla. Со своей стороны гарантируем стабильно высокое количество и качество заказов. Задача – на основе ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать статью, связанную с раскруткой HR бренда компании через социальные темы и Интернет (продвижении компании в социальных сетях) Объем статьи – примерно 7–12 тыс. знаков с пробелами. ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать статью о проекте для публикации в журнале Должно быть написано качественно и читабельно По объемам 1500-2000 символов По цене - ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходима верстка и программирование сайта по народному голосованию. Дизайн прорисован. Интересует как создание проекта, так и его продвижение в будущем. Жду предложение по срокам и стоимости. Сразу ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Продвижение проекта народного голосования Добрый день...необходимо продвижение проекта, суть которого заключается в том, что люди голосуют за лучшие товары и услуги в определенных номинациях через соц сети. Основной задачей ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно срочно перевести письмо с русского на английский – 1800 символов без пробелов Кто реально сможет быстро и недорого перевести СпасибоПереводы6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно перевести договор (3 страницы) с русского языка на английский. Чем быстрее, тем лучше) указываете цены и как быстро сможете перевести пишите сюда или ...Переводы5 заявокЗакрыт12 лет назад
Друзья, необходимо разработать дизайн медали а-ля "Выбор Года", которой будут награждаться победители в определенных номинациях Также интересует разработка шаблона презентации, что бы была такая же навигация, как в приложении. ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Интересует разработка : - Логотипа - Медали, которой награждаются победители для патентования - Оформления презентации Сразу говорю, бюджет ограничен, поэтому предложения с заоблачными ...Фирменный стиль5 заявокЗакрыт13 лет назад
Итак, интересует создание сайта по голосованию за определенные товары по типу «битвы брендов», но с некоторыми изменениями - во первых это полноценный портал с контактами, целями и т.д то есть ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
Интересует создание новостного сайта c дизайном, оптимизацией и с интегрированным граббером новостей не только rss задачи граббера: - копирование новостей с картинками - разделение новостей по категориям ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт14 лет назад