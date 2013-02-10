Рерайт + перевод на английский 4000 симв.

ПереводыЗавершен6 заявок248 просмотров
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Рерайт на американском английском 2500 симв + перевод 1500 симв.

Требуется грамотный переводчик из ru в en. Обязательно употребление типичных амер.сокращений. Рерайт по Advego Plagiatus. После возможно потребуется консультация по нюансам перевода.

Пример текста: Беспроводная передача данных осуществляется на частоте 60 ГГц. Поддерживаются звуковые системы 7.1, Dolby TrueHD и DTS-HD Audio, а также видео с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду.

Стоимость указывайте в заявках.

11 лет назад
A-Becks
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
_deleted_
Имя 
26 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличная работа, сделано крайне быстро.
Алексей хороший, адекватный заказчик. Оплата сразу, обращение вежливое, эмоции от сотрудничества - только положительные. Рекомендую :)
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