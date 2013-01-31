Перевод на английский

На сайте http://www.greatloveletters.com/ продается книжка, которая учит людей писать "любовные" письма. Необходимо сделать качественный, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ перевод текста с этой страницы на русский язык. Объем 16 тыс. символов (с пробелами). От вас цена / срок. Оплата WebMoney или ...
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Статья по тематике азартные игры, 1245 слов
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