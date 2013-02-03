Придумать 30-40 вопросов для проверки знания языка

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Придумать, 30-40 вопросов для проверки знания английского языка. Желательно по всем темам. Можно подглядывать в учебник мерфи.

Пример, как бы это выглядело для математики:

Вопрос : число 10 это

Вариант ответа 1 = 5+5 ( вариант ответа на уровень 1)

Вариант ответа 2 = 5 * 2 ( вариант ответа на уровень 2 )

Вариант ответа 3 = Корень из 100 ( совсем крутой уровень )

Вариант ответа 4 = 5+3+6 ( просто неверный вариант )

Выбор множественный.

11 лет назад
morgan_spb
Виталий 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад