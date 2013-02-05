Перевод с русского на хинди

Нужно перевести сайт с русского/украинского (какой больше нравится) на белорусский язык. Перевод выполняется в три этапа: 1. Перевод интерфейса. Интерфейс переводится с помощью языковых файлов, которые содержат массив вида ключ-значение, никаких копаний в коде сайта не ...