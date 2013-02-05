Перевод с русского на хинди

Необходимо выполнить качественный перевод сайта https://my.fx-private.com с русского на арабский. Контент сайта доступен только после регистрации. пример текста: «Регистрация прошла успешно! На указанный Вами адрес электронной почты отправлено письмо с регистрационными данными. Пожалуйста, войдите в Личный кабинет, используя Ваш ...
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Необходимо выполнить качественный перевод сайта https://my.fx-private.com с русского на хинди. Контент сайта доступен только после регистрации.
пример текста:
«Регистрация прошла успешно!
На указанный Вами адрес электронной почты отправлено письмо с регистрационными данными.
Пожалуйста, войдите в Личный кабинет,
используя Ваш логин и пароль.»
Объем работы – до 10 000 знаков русского текста
Пишите сразу цену перевода.
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