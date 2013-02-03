Перевод с русского на французский

ПереводыЗакрыт9 заявок194 просмотра
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Необходимо выполнить перевод сайта www.my.fx-private.com с русского на фрацузский.

Объем работы – до 10 000 знаков

11 лет назад
yrkaus
Юрий 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Heathen
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
19 отзывов
11 лет назад
$10
1 день