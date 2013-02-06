Требуется переводчик Вьетнамского языка

$1000
ПереводыЗакрыт4 заявки206 просмотров
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Бюро переводов (Украина, Киев) требуется удаленный переводчик для постоянного сотрудничества по вьетнамо-украинским/русским переводам.

[email protected]

+38044 22 88 731

11 лет назад
i-translation
Игорь 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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