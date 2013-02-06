Требуется переводчик Вьетнамского языка

Придумать, 30-40 вопросов для проверки знания английского языка. Желательно по всем темам. Можно подглядывать в учебник мерфи. Пример, как бы это выглядело для математики: Вопрос : число 10 это Вариант ответа 1 = 5+5 ( вариант ответа на ...