Переводчик португальского языка

ПереводыЗакрыт1 заявка258 просмотров
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Бюро переводов "Профальнс" приглашает к сотрудничеству переводчиков португальского языка.

Основные требования:

1. Опыт работы не менее 5 лет;

2. пунктуальность, грамотность, ответственность;

3. знание переводческих программ приветствуется (Trados, Wordfast, Star-Transit....)

Заинтересовавшихся просим высылать свои резюме и ставки за 1800 знаков или за слово.

11 лет назад
profalians
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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