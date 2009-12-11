Наполнение англоязычного портала

Наполнение сайтовЗавершен14 заявок359 просмотров
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Для наполнения англоязычного портала по ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ технологиям требуется контент менеджер со знанием английского языка.

Задача - поиск интересных статей и новостей на данную тематику (новости зеленых и энергосберегающих технологий, обзоры рынка, новинки и пр) и публикация их на сайте.

Редактирование текстов сайта (помощь, новости сайта и пр.)

Условия сотрудничества - предложите. Это может быть фиксированная ЗП в месяц, или оплата за результат (кол-во статей). Тематику и направленность статей в процессе работы мы будем корректировать.

14 лет назад
slawa
49 летУкраина
19 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
Monica
39 летФранция
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 отзывов(-1)
14 лет назад
$2
1 день
Отличная работа, ответственный исполнитель!
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M16
43 годаРумыния
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Ответственный исполнитель! Отличное знание английского, стабильная работа. Постоянно на связи! Рекомендую!!
Интересный проект, четко поставленные задачи и ответы на вопросы. Отлично!
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