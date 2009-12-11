Наполнение англоязычного портала

Для наполнения англоязычного портала по ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ технологиям требуется контент менеджер со знанием английского языка.

Задача - поиск интересных статей и новостей на данную тематику (новости зеленых и энергосберегающих технологий, обзоры рынка, новинки и пр) и публикация их на сайте.

Редактирование текстов сайта (помощь, новости сайта и пр.)

Условия сотрудничества - предложите. Это может быть фиксированная ЗП в месяц, или оплата за результат (кол-во статей). Тематику и направленность статей в процессе работы мы будем корректировать.