Разместить объявления

Есть несколько тысяч книг на русском языке. Книги я даю Нужно рассортировать их по жанрам: фантастика, детективы, любовные, история, романы, классика, приключения и прочие. Указывайте цену за 1000 книг
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