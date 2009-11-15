Разместить объявления

Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок278 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разместить объявления на специализированых сайтах, форумах, досках объявлений. Тематика - автомобили.

14 лет назад
vlad001
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
forte
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
  • Похожие заказы

  • Рассортировать книги по жанрам

    Есть несколько тысяч книг на русском языке. Книги я даю Нужно рассортировать их по жанрам: фантастика, детективы, любовные, история, романы, классика, приключения и прочие. Указывайте цену за 1000 книг

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Заполнить товарами

    $120

    Нужно заполнить магазин товарам . От меня ссылки на товар и доступ к админке магазина . Так же вначале могу помочь все обьяснить 1)Вы копируете описание и переводите ( пойдет в переводчике и от ...

    Наполнение сайтов48 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Заливка файлов на хостинг

    $100

    Нужен человек с быстрым интернэтом , который может заливать оперативно файлы . 1 файл за час . плачу 100 WMR за каждый файл ... Нужно начать работать ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Стилизировать, заполнить каталог на webasyst.

    Оригинальный сайт http://www.nexxdigital.ru Надо: 1) Скопировать общий стиль(дизайн) оригинального сайта. 2) Заполнить весь каталог с оригинала. 3) Все новости, обзоры, инструкции, фотки и т.д. должны грузиться с моего сайта(для статей, обзоров ссылка на источник) P.S. Нужен магазин со всеми материалами ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копипаст

    $100

    Нужны люди кто сможет перенетси большое количество товаров с одног сайта на другой более 1000 товаров пишите

    Наполнение сайтов46 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание и размещение статей для рекламного аг-ва

    Создали небольшой, простенький сайт рекламного агентства на системе управления НетКат. Теперь нужно создавать тексты (уникальные) и размещать их на сайте. Желательно знание основ верстки, ччтобы все грамотно оформить. Указывайте партфолио, отзывы, стоимость и сроки.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проведения систематических регистраций в каталогах

    Требуется регистратор, для проведения систематических регистраций сайтов в каталогах. Регистрация выполняется вручную, при помощи специализированного программного обеспечения (ПО предоставляется). Обучающий материал предоставляется. Оплата 1 руб. за 1 каталог (в среднем, за 60 минут можно зарегистрировать ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад