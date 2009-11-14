Заполнить товарами

Нужно заполнить магазин товарам .

От меня ссылки на товар и доступ к админке магазина . Так же вначале могу помочь все обьяснить

1)Вы копируете описание и переводите ( пойдет в переводчике и от руки подкорректировать перевод )

2)Фотографии делаете в двух экземплярах . ( маленькая большая ) (копируете от туда же )

3)Далее добавляете артикулы , на товар и в файл ( артикул - ссылку )

Товаров около 500 . 7 р за качественно добавленный товар с несколькими фотографиями и четким сделанным описанием . )

Срок - До 7 дней . Оплата по факту частями . За каждые 100 добавленных 700р