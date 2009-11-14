Заполнить товарами

Есть несколько тысяч книг на русском языке. Книги я даю Нужно рассортировать их по жанрам: фантастика, детективы, любовные, история, романы, классика, приключения и прочие. Указывайте цену за 1000 книг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно заполнить магазин товарам .
От меня ссылки на товар и доступ к админке магазина . Так же вначале могу помочь все обьяснить
1)Вы копируете описание и переводите ( пойдет в переводчике и от руки подкорректировать перевод )
2)Фотографии делаете в двух экземплярах . ( маленькая большая ) (копируете от туда же )
3)Далее добавляете артикулы , на товар и в файл ( артикул - ссылку )
Товаров около 500 . 7 р за качественно добавленный товар с несколькими фотографиями и четким сделанным описанием . )
Срок - До 7 дней . Оплата по факту частями . За каждые 100 добавленных 700р
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