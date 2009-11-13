Стилизировать, заполнить каталог на webasyst.

Есть несколько тысяч книг на русском языке. Книги я даю Нужно рассортировать их по жанрам: фантастика, детективы, любовные, история, романы, классика, приключения и прочие. Указывайте цену за 1000 книг
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оригинальный сайт http://www.nexxdigital.ru
Надо:
1) Скопировать общий стиль(дизайн) оригинального сайта.
2) Заполнить весь каталог с оригинала.
3) Все новости, обзоры, инструкции, фотки и т.д. должны грузиться с моего сайта(для статей, обзоров ссылка на источник)
P.S.
Нужен магазин со всеми материалами оригинального сайта.
Ваши вопросы, сроки, цена?
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