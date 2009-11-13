Стилизировать, заполнить каталог на webasyst.

Вбить 200-ти фильмов в программу ANT MOVIE CATALOG. Ифнормация берется с сайта www.kinopoisk.ru К заполнению след. поля: название, в ролях, режиссер, жанр, год, продолжительность, страна производитель, и обложку прикреплять беря её с этого же сайта, на ...