Стилизировать, заполнить каталог на webasyst.

Наполнение сайтовЗакрыт3 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Оригинальный сайт http://www.nexxdigital.ru

Надо:

1) Скопировать общий стиль(дизайн) оригинального сайта.

2) Заполнить весь каталог с оригинала.

3) Все новости, обзоры, инструкции, фотки и т.д. должны грузиться с моего сайта(для статей, обзоров ссылка на источник)

P.S.

Нужен магазин со всеми материалами оригинального сайта.

Ваши вопросы, сроки, цена?

14 лет назад
qsd13
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Рассортировать книги по жанрам

    Есть несколько тысяч книг на русском языке. Книги я даю Нужно рассортировать их по жанрам: фантастика, детективы, любовные, история, романы, классика, приключения и прочие. Указывайте цену за 1000 книг

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копипаст

    $100

    Нужны люди кто сможет перенетси большое количество товаров с одног сайта на другой более 1000 товаров пишите

    Наполнение сайтов46 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание и размещение статей для рекламного аг-ва

    Создали небольшой, простенький сайт рекламного агентства на системе управления НетКат. Теперь нужно создавать тексты (уникальные) и размещать их на сайте. Желательно знание основ верстки, ччтобы все грамотно оформить. Указывайте партфолио, отзывы, стоимость и сроки.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проведения систематических регистраций в каталогах

    Требуется регистратор, для проведения систематических регистраций сайтов в каталогах. Регистрация выполняется вручную, при помощи специализированного программного обеспечения (ПО предоставляется). Обучающий материал предоставляется. Оплата 1 руб. за 1 каталог (в среднем, за 60 минут можно зарегистрировать ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание каталога фильмов

    $10

    Вбить 200-ти фильмов в программу ANT MOVIE CATALOG. Ифнормация берется с сайта www.kinopoisk.ru К заполнению след. поля: название, в ролях, режиссер, жанр, год, продолжительность, страна производитель, и обложку прикреплять беря её с этого же сайта, на ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Наполнение каталога сайта

    Нужно добавлять на сайт товары (одежда) с созданием их описания. Описание - 3-4 предложения +копи-паст технического описания(ткань, размеры). работа есть постоянно. Знание oscommerce обязательно начальные знания хтмл (ссылки, стронги). Оперативность в работе. Наличие связи по icq. Наличие свободного времени (!). Умение ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад