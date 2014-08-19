Уважаемые системные администраторы, ищется человек, который знает толк в оптимизации веб-серверов и в частности имеет опыт работы с magento. Если вы не имели дела с этой платформой, пожалуйста, не тратье время. ...
Remote servers system administrator
Требуется системный администратор, работа удаленная, со согласованному графику + при необходимости поддержка 24/7 (в экстренных ситуациях)
Требования:
OS: Linux Debian, Ubuntu, Centos, RH Enterprise.
Well known regular services and regular products: Apache, MySQL, SSH, Postfix, sqlite, php, python, packages management tools, bash.
Additional services and products: Zabbix, OpenVZ containers, Jenkins, GNU building tools.
Оплата сдельная. Возможны варианты:
1) почасовка
2) фиксированная ежемесячная оплата + доплаты за овертайм.
В задачи будет входить - настройка конфигурации серверов, мониторинг, оптимизация, быстрая реакция на внештатные ситуации.
В ставке укажите опыта работ в данных областях, ссылку на резюме. Поставьте ставку в случае варианта с почасовой оплатой.
Работа ответственная и постоянная. Занятых исполнителей просьба не беспокоить.
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