Remote servers system administrator

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт19 заявок292 просмотра

Требуется системный администратор, работа удаленная, со согласованному графику + при необходимости поддержка 24/7 (в экстренных ситуациях)

Требования:

OS: Linux Debian, Ubuntu, Centos, RH Enterprise.

Well known regular services and regular products: Apache, MySQL, SSH, Postfix, sqlite, php, python, packages management tools, bash.

Additional services and products: Zabbix, OpenVZ containers, Jenkins, GNU building tools.

Оплата сдельная. Возможны варианты:

1) почасовка

2) фиксированная ежемесячная оплата + доплаты за овертайм.

В задачи будет входить - настройка конфигурации серверов, мониторинг, оптимизация, быстрая реакция на внештатные ситуации.

В ставке укажите опыта работ в данных областях, ссылку на резюме. Поставьте ставку в случае варианта с почасовой оплатой.

Работа ответственная и постоянная. Занятых исполнителей просьба не беспокоить.

ApacheCentOSDebianLinuxMySQLPHPPythonSQLiteUbuntu
11 лет назад
slawa
51 год
20 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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