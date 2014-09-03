Создание зеркала с автоматической синхронизацией

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки150 просмотров

Существует проект - специализированная социальная сеть с динамическими данными. В данный момент проект на этапе разработки и конфигурирования.

С целью обеспечения стабильной и бесперебойной работы всего проекта и сохранности данных необходимо:

1) создать зеркало сайта на другом хостинге и, соответственно, на другом сервере (один хостинг российский, другой - зарубежный);

2) после развертывания на зеркале копии сайта сконфигурировать автоматическую синхронизацию данных на обоих серверах в режиме реального времени;

3) на случай падения головного сайта настроить введение в строй зеркала.

Также в плане организация автоматического бэкапа данных на зеркале на сторонний сервер и долгосрочное сотрудничество.

Для этого необходим специалист, понимающий все тонкости работы веб-серверов, в т.ч. на уровне железа, настройки их ОС и всего с этим связанного.

Оплата (и ее способы) согласно достигнутой договоренности.

Все дополнительные вопросы, предложения, пожелания и пр. - в ЛС. Если у вас появятся свои предложения по решению нашей задачи, мы обязательно рассмотрим возможность их реализации с каждым отдельным кандидатом.

Из дополнительных пожеланий: проживание в европейской части России или РБ, возможность постоянного контакта через Skype, умение работать в команде, ответственность.

UPD.: сегодня руководство поменяло задачи и приоритеты, поэтому мы временно откладываем данный вопрос. Благодарю всех за отклик на данный проект и обязательно буду иметь вас в виду при возвращении к вопросу.

11 лет назад
financial-cat
Евгения 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$150
2 дня
Что касается проекта, то все выполнено безупречно. Степан - первоклассный специалист, отзывчивый и коммуникабельный, отличающийся широким кругозором, обширными профессиональными знаниями и серьезным подходом к решению любых задач, в том числе в кризисных, с точки зрения клиента, ситуациях. Мы приняли решение о заключении договора на абонентское обслуживание, и, конечно же, будем рекомендовать партнерам.
Евгения отличный заказчик. Очень интересный проект, рад сотрудничеству. Оплата всегда во время, а также приятные бонусы в качестве премий. Очень легко и приятно общаться. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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