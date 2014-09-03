Создание зеркала с автоматической синхронизацией

Существует проект - специализированная социальная сеть с динамическими данными. В данный момент проект на этапе разработки и конфигурирования.

С целью обеспечения стабильной и бесперебойной работы всего проекта и сохранности данных необходимо:

1) создать зеркало сайта на другом хостинге и, соответственно, на другом сервере (один хостинг российский, другой - зарубежный);

2) после развертывания на зеркале копии сайта сконфигурировать автоматическую синхронизацию данных на обоих серверах в режиме реального времени;

3) на случай падения головного сайта настроить введение в строй зеркала.

Также в плане организация автоматического бэкапа данных на зеркале на сторонний сервер и долгосрочное сотрудничество.

Для этого необходим специалист, понимающий все тонкости работы веб-серверов, в т.ч. на уровне железа, настройки их ОС и всего с этим связанного.

Оплата (и ее способы) согласно достигнутой договоренности.

Все дополнительные вопросы, предложения, пожелания и пр. - в ЛС. Если у вас появятся свои предложения по решению нашей задачи, мы обязательно рассмотрим возможность их реализации с каждым отдельным кандидатом.

Из дополнительных пожеланий: проживание в европейской части России или РБ, возможность постоянного контакта через Skype, умение работать в команде, ответственность.

UPD.: сегодня руководство поменяло задачи и приоритеты, поэтому мы временно откладываем данный вопрос. Благодарю всех за отклик на данный проект и обязательно буду иметь вас в виду при возвращении к вопросу.