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Проброс портов у роутера под OpenWRT
Есть роутер с установленной прошивкой OpenWRT. В локальной сети есть видеорекордер, изображение с которого нужно просматривать через интернет.
В данный момент изображение с рекордера доступно из локальной сети и из Интернета, когда кабель подключен непосредственно к рекордеру, но не доступно, когда рекордер подключен к интернету через роутер.
Нужно настроить файерволл роутера, чтобы изображение, проходя через него, было доступно из Интернета.
З.Ы. Просматривать изображение нужно через браузер,
У рекордера в настройках прописываются 2 порта: http — для админки и медиа-порт для видео. Я сам пытался пробросить оба порта, в результате админка есть, а изображения — нет.
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