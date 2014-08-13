Проброс портов у роутера под OpenWRT

Есть роутер с установленной прошивкой OpenWRT. В локальной сети есть видеорекордер, изображение с которого нужно просматривать через интернет.

В данный момент изображение с рекордера доступно из локальной сети и из Интернета, когда кабель подключен непосредственно к рекордеру, но не доступно, когда рекордер подключен к интернету через роутер.

Нужно настроить файерволл роутера, чтобы изображение, проходя через него, было доступно из Интернета.

З.Ы. Просматривать изображение нужно через браузер,

У рекордера в настройках прописываются 2 порта: http — для админки и медиа-порт для видео. Я сам пытался пробросить оба порта, в результате админка есть, а изображения — нет.