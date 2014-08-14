Проблема с интернет магазином lyric-line.ru - не создать новые категории и не отредактировать старые. Пишут что проблема на сервере. Сервер арендуем у хостинг компании majordomo Вообщем требуется исправить ошибку и сделать чтобы все заработало! ...
Настроить вывод логов mysql
Настроить вывод логов mysql
Error log
General query log
Binary log
Relay log
Slow query log
На Centos.
Сделать нужно сейчас. Пишите сразу цену и за сколько (в минутах)) управитесь.
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