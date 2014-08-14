Настроить вывод логов mysql

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки161 просмотр

Настроить вывод логов mysql

Error log

General query log

Binary log

Relay log

Slow query log

На Centos.

Сделать нужно сейчас. Пишите сразу цену и за сколько (в минутах)) управитесь.

CentOSMySQL
11 лет назад
Missiya
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
11 лет назад
$15
1 день
Нужны были логи mysql. Кирилл все сделал оперативно и даже проконсультировал. Спасибо большое, будем обращаться еще, если понадобится помощь.
Задание было не сложное, сотрудничеством доволен, думаю поработаем еще.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
11 лет назад