Подключить к битриксу ssl + включить оплату ЯД

Добрый день.

Требуется присоединить ssl сертификат к существующему магазину на Битриксе. Версия 14.5б редакция Бизнес. Нужно чтобы там потом всё работало как и раньше, ничего из-за этого не слетело. Сертификат есть, не самоподписанный.

После этого, нужно включить прием платежей Яндекс деньгами.

Пишите свои цены, сроки