Подключить к битриксу ssl + включить оплату ЯД

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки155 просмотров

Добрый день.

Требуется присоединить ssl сертификат к существующему магазину на Битриксе. Версия 14.5б редакция Бизнес. Нужно чтобы там потом всё работало как и раньше, ничего из-за этого не слетело. Сертификат есть, не самоподписанный.

После этого, нужно включить прием платежей Яндекс деньгами.

Пишите свои цены, сроки

11 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$20
1 день
Спасибо, всё отлично!
Все отлично!

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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад