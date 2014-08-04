Сделать виртуализацию на рут-сервере

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт14 заявок171 просмотр

Есть рут-сервер на http://www.hetzner.de/

Нужно сделать виртуализацию любым надежным бесплатным способом.

11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров