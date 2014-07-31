Мониторинг безопасности выделенного сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок186 просмотров

Нужна проверка и мониторинг безопасности выделенного сервера.На сервере будут размещены проекты на специфической CMS H-SCRIPT нашей разработки. Мы планируем создать хостинг для своих клиентов. Мониторинг нужен для всего сервера, для всех клиентов.

Жду ваши предложения.

11 лет назад
AndgeySoroka
79 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров