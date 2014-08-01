Нужно удаленно настроить сервер отельный для рассылок по огромной базе подписчиков. Отдельный блок. Установить можно любую операционку. Главное настроить так чтобы при рассылке письма не улетали в спам.
ISP потерял лицензию
1. Нужно восстановить ISP менеджер (он потерял лицензию, такое бывает у него)
2. Показать как делать копию всего физического сервера (вручную). Так чтобы в случае аварии его развертывание было максимально дешевым.
Хотелось бы сразу цену и долго ли по времени?
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