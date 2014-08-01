ISP потерял лицензию

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок146 просмотров

1. Нужно восстановить ISP менеджер (он потерял лицензию, такое бывает у него)

2. Показать как делать копию всего физического сервера (вручную). Так чтобы в случае аварии его развертывание было максимально дешевым.

Хотелось бы сразу цену и долго ли по времени?

11 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
11 лет назад
$20
1 день
Все хорошо, нашли проблему. Рекомендую и буду обращаться сам!
Спасибо за сотрудничество, рекомендую, надеюсь будем работать еще!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
11 лет назад