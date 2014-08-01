ISP потерял лицензию

1. Нужно восстановить ISP менеджер (он потерял лицензию, такое бывает у него)

2. Показать как делать копию всего физического сервера (вручную). Так чтобы в случае аварии его развертывание было максимально дешевым.

Хотелось бы сразу цену и долго ли по времени?