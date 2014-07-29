Восстановить LMV виртуального диска XEN

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок187 просмотров

поврежден LVM виртуального диска , гипервизор XEN .

Оплата по факту , необходима помощь в восстановлении , коллег только из Санкт-Петербурга .

11 лет назад
okamozg
Артём 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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