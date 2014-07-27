SentOS администрирование

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок173 просмотра

Только для жителей Украины.

Стоит SentOS 6, жесткий диск системы забивается постоянно логами. Скорей всего лог когда ломятся к удаленному рабочему столу.

Нужно :

1 Отключить логи которые засоряют диск.

2. Кроме системного диска № 1 есть диски №2, №3, № 4. Нужно перенести всю информацию с дисков 2,3,4 на большой диск №5, а диски 2,3,4 размонтировать.

На всех дисках 70 Гигабайт

Работа через Тимвьюер, оплата на карту ПриватБанк.

Жду предложение стоимости и готовности приступить. Мне желательно начать прям сейчас )

11 лет назад
aaabccc
Иванов 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

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