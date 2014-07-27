Настроить сервер

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Завершен11 заявок198 просмотров

Установить и настроить nginx с модулем стримминга mp4, php, ftp, статистика darkstat.

Сервер чистый, ОС Debian

DebianNginxPHP
11 лет назад
LeonidY7375
Леонид 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alegal
43 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Рекомендую, поставленную задачу выполнил быстро и правильно. Приятный в общении, с ответами не затягивал, на вопросы отвечал быстро.
Чёткая постановка задачи, с деньгами не затягивал. Рекомендую

Заявки фрилансеров

alegal
43 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад