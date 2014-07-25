Настроить резервное копирование

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Закрыт21 заявка179 просмотров

Необходимо настроить резервное копирование на сервере.

Есть форум. Нужно сделать, чтобы каждый день делался бекап всего содержимого в архиве на другой сервер и также БД.

Тобишь архивируем отдельно файлы и отдельно БД и копируем на второй сервер. И чтобы хранились только те бекапы которым меньше недели.

11 лет назад
platonkiev
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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