Необходимо настроить резервное копирование на сервере.

Есть форум. Нужно сделать, чтобы каждый день делался бекап всего содержимого в архиве на другой сервер и также БД.

Тобишь архивируем отдельно файлы и отдельно БД и копируем на второй сервер. И чтобы хранились только те бекапы которым меньше недели.