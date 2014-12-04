Статистика для рассылки почты

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Завершен6 заявок306 просмотров

Это должен быть демон для Linux который должен в режиме онлайн сканировать логи Exim4 после их появления. То есть, сервер отправляет почту, а данная программа будет сразу отслеживать каждое сообщение. После чего, данная программа должна полученную информацию (статус письма) отправить в базу postgresql в соответствующую таблицу. Данная программа должна отслеживать все возможные статусы сообщения (delivered, deffered, bounced (с их причинами)).

Результат программа должен обязательно предоставлять данные про время, letter_id, sender email, reciever email, status.

Жду ваших предложений.

LinuxPostgreSQL
11 лет назад
sumus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

norfolk_86
Владислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$100
7 дней
Отличный специалист. Сразу вникает в процесс доводит до логического завершения. Коммуникабельный, может предложить свое решение ,а не только работа по шаблону. Рекомендую.
Было приятно сотрудничать, советую

Заявки фрилансеров

norfolk_86
Владислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад