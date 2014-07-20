Требуется установить phpvirtualbox на Deb. Wheezy

Доброго времени суток!

Требуется доустановить virtualbox + phpvirtualbox на debian 7 wheezy под apache2.

Стоит стандартная настройка апача и виртуальный хост, заточенный под phpvirtualbox (работает, но проблема с авторизацией)

Для тех у кого был подобный опыт работы и в целом есть опыт работы с линуксом сделает за 20-30 минут.

У меня поковырять по чужому мануалу не получилось - вылезает ошибка login error.

К сожалению, денег очень ограниченное количество(были б - просто vps windows взяли и не парились:D ), поэтому отбор будет по цене. Оплата предпочтительней webmoney или qiwi.

Всем спасибо за потраченное время.