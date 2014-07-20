Перестала работать панель, хостинг VPS Rusonyx, операционная система Centos 5 x86_64, есть root доступ, необходимо восстановить ее работоспособность.
Требуется установить phpvirtualbox на Deb. Wheezy
Доброго времени суток!
Требуется доустановить virtualbox + phpvirtualbox на debian 7 wheezy под apache2.
Стоит стандартная настройка апача и виртуальный хост, заточенный под phpvirtualbox (работает, но проблема с авторизацией)
Для тех у кого был подобный опыт работы и в целом есть опыт работы с линуксом сделает за 20-30 минут.
У меня поковырять по чужому мануалу не получилось - вылезает ошибка login error.
К сожалению, денег очень ограниченное количество(были б - просто vps windows взяли и не парились:D ), поэтому отбор будет по цене. Оплата предпочтительней webmoney или qiwi.
Всем спасибо за потраченное время.
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