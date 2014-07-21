Ошибка centOS 7

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки188 просмотров

Найти причину и устранить ошибку " is forbidden (13: Permission denied)" в настройках виртуального хоста - nginx 1.6,

а так же правильно настроить логи.

CentOSNginx
11 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Romka_Kharkov
Петров 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$5
1 день
Быстро разобрался в проблеме. Очень позитивный и очень профессиональный, поэтому очень рекомендую.
Превосходный работодатель, все проведено согласно ТЗ без лишних заминок и вопросов, оплата проведена четко в обговоренный срок, рекомендую к дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Romka_Kharkov
Петров 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад