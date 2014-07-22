Перенести 16 сайтов с одного сервера на другой

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен10 заявок241 просмотр

Файлы + Базы данных.

На обоих серверах установлен ISP Manager.

11 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$25
1 день
Все сдаланно на высоком уровне!
Очень адекватный заказчик. все быстро и чётко.

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад