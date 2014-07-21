Подключить готовый сайт-визитку

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка128 просмотров

нужно зарегистрировать домен + хостинг (я оплачиваю отдельно)

залить туда мой сайт. сделать 3 почтовых адреса.

11 лет назад
ntse
Саня 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$20
1 день
Рад сотрудничеству. Все грамотно, быстро. Обращусь еще.
Отличный заказчик, оплата моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад