Найти причину и устранить ошибку " is forbidden (13: Permission denied)" в настройках виртуального хоста - nginx 1.6, а так же правильно настроить логи.
Подключить готовый сайт-визитку
нужно зарегистрировать домен + хостинг (я оплачиваю отдельно)
залить туда мой сайт. сделать 3 почтовых адреса.
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