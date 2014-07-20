Удалить несколько вирусов на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт13 заявок189 просмотров

Нужно удалить пару скриптов на сайте. На них ругается Яндекс.

11 лет назад
XenonJV
Жанна 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров