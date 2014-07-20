В системе администрирования сайта есть уязвимость ( или на хостинге) нужно найти и устранить.
Удалить несколько вирусов на сайте
Нужно удалить пару скриптов на сайте. На них ругается Яндекс.
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