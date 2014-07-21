Настройка сервера.

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Закрыт13 заявок153 просмотра

Нужен сисадмин для проверки настроек сервера. Требуется настроить приход почтовых сообщений и еще мелкие правки(сменить кодировку и т.п.)

11 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров