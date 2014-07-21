Требуется установка Traffic Inspector TI 2.0.1.721F. - Настройка стабильной работы. - Ограничение доступа к определённым веб сайтам. - Ограничение потового видео - Ограничение по скорости и групп пользователей. ...
Настройка сервера.
Нужен сисадмин для проверки настроек сервера. Требуется настроить приход почтовых сообщений и еще мелкие правки(сменить кодировку и т.п.)
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